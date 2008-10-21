В Крыму ждут Януковича

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в среду, 22 октября, планирует посетить с визитом Симферополь (Крым).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Крымской организации Партии регионов, ожидается, что лидер «регионалов» днем примет участие во Всекрымском собрании депутатов, избранных от Партии регионов. Помимо этого планируется, что В.ЯНУКОВИЧ встретится со студентами и преподавателями одного из крымских вузов.

Утром 22 октября возле здания парламента Крыма планируется проведение митинга-пикета, главная тема которого – «нежелание Партии регионов и В.ЯНУКОВИЧА реализовать практически пункты предвыборной программы, которые бы защитили права русских и русскоязычных граждан Украины и жителей Крыма». «Чем может Партия регионов оправдать свое бездействие по принципиальному вопросу защиты русского языка? Почему нет четкой позиции по вступлению Украины в НАТО? Где дружба с Россией и Единое экономическое пространство?», - эти и другие вопросы будут звучать в ходе акции, сообщают ее организаторы - коалиция «Русский фронт Сергея Шувайникова».