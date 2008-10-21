У Ющенко «потеряли» судью, который остановил указ про выборы

Представитель Секретариата Президента в Киевском апелляционном административном суде Руслан КИРИЛЮК сомневается, что 24 октября суд начнет рассматривать по существу жалобу на решение Окружного административного суда столицы о приостановке действия Указа главы государства о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначении досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после очередного судебного заседания Киевского апелляционного административного суда.

«Сейчас неизвестно, где судья (Владимир КЕЛЕБЕРДА, который своим постановлением приостановил действие указа Президента о назначении парламентских выборов – УНИАН), и сейчас происходит реорганизация суда (Окружного административного суда г. Киева – УНИАН), поэтому неизвестно, состоится ли это судебное заседание в связи с отсутствием судьи и материалов дела», - сказал Р.КИРИЛЮК.

В то же время он объяснил, что вытребовать оригиналы постановления Окружного админсуда столицы невозможно, поскольку возле кабинета В.КЕЛЕБЕРДЫ все время находятся народные депутаты.

«Там народные депутаты от БЮТ сидят под кабинетом, дежурят и никого туда не пропускают, к этому делу», - отметил представитель Секретариата Президента.

В свою очередь, комментируя сегодняшнее заседание Апелляционного админсуда Киева, представитель БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО сказал: «Сегодня в украинском правовом поле создался мираж - Центральный окружной административный суд (который отменил постановление Окружного административного суда г. Киева – УНИАН). Это образование не предусмотрено законодательством. Но представители Президента настаивают на том, что есть какое-то постановление, которое сегодня отменяет все решения предыдущих судов (Окружного административного суда – УНИАН). Президент сам завел в тупик правовую систему, образовав центральный суд и ликвидировав окружной суд».

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд Киева по иску БЮТ приостановил действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Суд запретил Центральной избирательной комиссии проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов.

В свою очередь Секретариат Президента обжаловал решение Окружного админсуда в Апелляционном административном суде столицы. Секретариат Президента просит суд отменить постановление, поскольку суд первой инстанции не имел права выносить подобные решения, тем более в обеспечение иска приостанавливать избирательный процесс

Между тем 17 октября Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом ликвидировал Окружной административный суд Киева. Вместо него В.ЮЩЕНКО создал Центральный и Левобережный окружные административные суды Киева.

Новосозданный Центральный окружной админсуд Киева, согласно информации руководителя Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Руслана КИРИЛЮКА, 17 октября отменил постановление Окружного админсуда Киева, которым было приостановлено действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначении внеочередных выборов.

Сегодня, 21 октября, Киевский апелляционный административный суд перенес на 14.00 24 октября рассмотрение апелляции Секретариата Президента на решение Окружного административного суда, который по иску БЮТ приостановил выполнение указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 6-го созыва и назначении досрочных парламентских выборов.