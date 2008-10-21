07.05.2018
понедельник
USD
26.06
EUR
31.18
Услуги
Реклама на сайте
Пресс-центр
Фотобанк
Мониторинг СМИ
Подписка на новости
Соцсети
Facebook
Google+
VKontakte
Twitter
Viber
Telegram
Рус
Укр
Eng
Фракция БЮТ заблокировала трибуну и президиум парламента
11:37, 21 октября 2008
Политика
2662
Подробности - позже
Подробности - позже...
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
•
•
•
Лента новостей
09:59
Антимонопольный комитет согласовал законопроект о фискальном механизме
09:54
ОБСЕ: боевики не пустили двух наблюдателей возле Дебальцево
09:50
Франция больше не будет настаивать на отставке Асада для разрешения ситуации в Сирии
09:39
У Путина готовятся к выборам президента Украины: хотят "мобилизовать" пророссийский электорат – ИС
09:29
ФСБ пытается обвинить крымскотатарского бизнесмена Велиляева в содействии терроризму – Чубаров
09:26
В Китае арестовали усыновившую 118 детей женщину - многодетная мать "терроризировала" ими чиновников
09:09
На арсенале в Балаклее еще не ликвидировали возгорание (видео)
08:40
В Конгрессе США опубликуют рекламу из Facebook по "российскому делу"
08:30
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +23°
08:29
Кандидат на пост главы ЦРУ из-за будущих расспросов в Сенате хочет отказаться от должности – WP
08:05
СМИ рассказали о противостоянии второго флота США и российских подлодок
08:03
В Украине сегодня практически без осадков, местами температура до +29° (карта)
07:29
Обострение на Донбассе: боевики 80 раз открывали огонь, погиб украинский защитник
06:30
Российская делегация на Евровидении несла флаги "ЛДНР" по улицам Лиссабона (фото, видео)
05:26
В результате взрыва в мечети в Афганистане погибли 17 человек
04:18
Скандал с утечкой данных из Facebook не повлиял на большинство пользователей - СМИ
03:47
Выборы Путина: Чубаров назвал реальную явку "избирателей" в оккупированном Крыму
03:02
В турецком отеле обрушился пирс, есть пострадавшие
02:41
В ГПУ заявили, что экстрадиция подозреваемого в избиении Найема может длиться несколько месяцев
01:57
Организатором нападения на "киборга" Вербича был гражданин России - СБУ
01:31
Евровидение-2018: Melovin демонстративно игнорировал журналистов из России
00:54
В Бразилии на глазах у гостей разбился вертолет с невестой, но свадьба состоялась (видео)
00:18
Эрдоган заявил о новых военных операциях в Сирии
06 мая, воскресенье
23:53
В Киеве на Трухановом острове произошел пожар
23:53
"Реал" сыграл вничью с "Барселоной", дважды уступая в счете по ходу матча
23:32
Выход США из ядерной сделки с Ираном грозит войной - президент Франции
22:56
В Лондоне подстрелили двух парней 12 и 15 лет
22:23
Северная Корея обвинила США в провокациях
22:00
В Одессе мошенники шантажируют руководителей медучреждений
21:45
Пламя, любовь и фейерверки: в Лиссабоне прошли репетиции участников Евровидения-2018 (фоторепортаж)
21:43
В Лондоне трех человек атаковали "токсичным веществом"
21:23
Умер экс-директор и участник рок-группы "Машина времени"
21:21
"Александрия" обыграла "Зирку" в 30-м туре УПЛ
21:02
На Донбассе военный подорвался на взрывчатке, еще 2 ранены
20:54
"Ливерпуль" проиграл "Челси" и может остаться без путевки в Лигу чемпионов на новый сезон
20:48
В Пакистане совершено покушение на министра
20:19
Украинка Цуренко уступила 10-й ракетке мира Квитовой в первом круге турнира WTA в Мадриде
20:09
В Лиссабоне прошла официальная церемония открытия Евровидения-2018 (видео)
19:54
Жители Киева предлагают гостям финала Лиги чемпионов беслатное жилье
19:30
Кто победит на Евровидении-2018: букмекеры изменили тройку лидеров конкурса
19:01
Грымчак заявляет о нехватке еды на оккупированном Донбассе
18:31
Луганщине грозит масштабный блэкаут из-за сбоя в энергосистеме
18:31
В Харькове задержали группу лиц, которые избили "киборга" Вербича (фото)
17:48
На Донбассе военные взяли в плен боевика
17:43
Советская символика и "терминаторы": в Москве состоялась репетиция военного парада (фоторепортаж)
17:28
"Грозы, местами град и шквалы": в четырех областях сегодня ухудшится погода
17:19
"Реал" и "Ливерпуль" определились с гостиницами на финал Лиги чемпионов в Киеве
17:04
Прогноз погоды на 7 мая: по всей Украине ожидаются дожди
16:56
Сенатор Маккейн не хочет звать Трампа на свои похороны - СМИ
16:27
С начала 2017 года на Донбассе повреждено не менее 45 школ – UNICEF
16:12
В Одессе экстренно приземлился самолет, следовавший в Грецию
15:56
"Сталь" обыграла "Олимпик" в гостевом матче Премьер-лиги
15:55
В Польше в результате взрыва на шахте погиб горняк, еще четверо пропали без вести
15:44
В Москве снова собирается митинг против инаугурации Путина
15:35
В Африке жираф убил известного кинорежиссера
15:31
В Харькове ночью пытались снести бюст маршалу Жукову (фото)
15:12
Кличко: отсутствие горячей воды связано с проведением гидравлических испытаний
15:03
Игрок "Зари" забил гол в ворота "Шахтера" рукой
15:00
В Харькове на соревнованиях внедорожников зрелищно давили машины (фото, видео)
14:43
Правительство России во главе с Медведевым завтра уйдет в отставку
14:36
Космический корабль SpaceX доставил на Землю образцы научных исследований с МКС
14:13
Главным арбитром финала Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер" будет львовянин Можаровский
14:13
Боевики дважды обстреляли из артиллерии Зайцево, один человек ранен
14:03
Украинские военные хотят изучить настроения жителей юга РФ и оккупированного Крыма
13:56
В Украине решительно осуждают массовое задержание протестующих в рамках акции "Он нам не царь" в РФ
13:54
Роналду - Фергюсону: мои молитвы вместе с вами
13:26
В Ровно жителей многоэтажки эвакуировали из-за пьяного военного с гранатой
13:18
Обезьяна-долгожитель из Николаевского зоопарка может побить мировой рекорд (видео)
13:01
Савченко будет защищать бывший адвокат Штепы и "Топаза"
12:52
Навального отпустили из-под стражи
12:36
Королевская семья показала новые фото новорожденного принца Луи
12:02
Тука объяснил, почему Javelin нет на линии соприкосновения на Донбассе
11:51
Беллью разгромил Хэя в 5-м раунде в рамках вечера бокса в Лондоне (видео)
11:47
ГСЧС предупредила о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Киеве
11:43
Обнародован уровень зарплаты нового главы НАПК
Все новости
Развернуть
Нравится ли Вам новый сайт?
Оставьте свое мнение
Отправить