Ющенко считает предложение Тимошенко неуместным

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает нецелесообразным предложение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО создать коалицию для преодоления финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге для прессы пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, в условиях экономической нестабильности Президент рассматривает Совет национальной безопасности и обороны ключевым координационным органом, который должен быстро и качественно формулировать ответы на кризисные вызовы.

«По его мнению, инициатива премьер-министра по созданию так называемой коалиции защиты от мирового кризиса в этих условиях является нецелесообразной. Президент считает, что подобные искусственные образования уступают Совету национальной безопасности и обороны Украины в легитимности, мобильности и профессиональном уровне», - сказала И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в телеобращении к народу премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО предложила создать коалицию на основе всех фракций парламента и переформатировать под нее Кабинет Министров.

«На базе такой коалиции я предлагаю срочно переформировать Кабмин и создать правительство защиты Украины от мирового финансового кризиса», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что такое правительство должно иметь возможность мгновенно реагировать на все внешние и внутренние вызовы, возникающие в результате кризиса.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что при создании такой коалиции фракции должны предложить для работы в правительстве свои лучшие кадры, в том числе и на «президентские» должности.

Премьер-министр призвала лидеров фракций парламента собраться в понедельник, 20 октября, в 12.00 в Верховной Раде для обсуждения этого вопроса.

Сегодня, 20 октября, в 15.00 под председательством Президента В.ЮЩЕНКО начнется внеочередное заседание СНБО. Главная цель заседания – антикризисный план стабилизации финансовой системы Украины.