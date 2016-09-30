Следующее заседание комиссии Украина-НАТО может пройти на Донбассе (видео)

Северо-Атлантический альянс готов усилить поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, говорится в сюжете ТСН.

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Об этом заявил генсек парламентской ассамблеи НАТО Дэвид Хоббс.

А следующее заседание комиссии Украина-НАТО, по его словам, может состояться на Донбассе.

Ранее представители государств-членов НАТО во время заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов заявили о необходимости продления санкций против России до полного выполнения ею своих обязательств по Минским договоренностям.