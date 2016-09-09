Фриз возглавила украинскую делегацию в Парламентской ассамблее НАТО - Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

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По ее словам, среди кандидатов на эту должность было «еще два очень достойных, уважаемых и профессиональных депутата-евроатлантиста, которые серьезно усиливают нашу делегацию и активно работают. Это Ольга Белькова и Алексей Скрипник. Жаль, что в делегациях нет института сопредседателей, потому что и Ольга, и Алексей - очень и очень достойные кандидатуры».

Как напомнила Геращенко, ранее украинскую делегацию в ПА НАТО возглавляла Иванна Климпуш-Цинцадзе, которой «удалось многое сделать для усиления поддержки Украины, активизации межпарламентских связей».