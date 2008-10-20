«Цензура кошелька» в украинских СМИ как никогда актуальна

Накануне досрочных выборов в Верховную Раду традиционно остро в украинских СМИ появляется проблема заказных информационных сюжетов. Как противодействовать этому явлению – в понедельник журналисты, правозащитники и юристы обсудят во время круглого стола "Цензура кошелька: как побороть коррупцию в журналистских кругах?".

Послабление политической цензуры времен президента Кучмы сменилось в украинской журналистской практике цензурой экономической, к которой прибегают владельцы и редакторы телеканалов и других СМИ, а также самоцензура журналистов. Независимые эксперты со все возрастающей тревогой призывают принять меры по противодействию засилию заказных материалов экономического характера. По оценкам некоторых исследователей, количество заказных публикаций достигло восьмидесяти процентов. Как сказал в интервью «Немецкой волне» главный редактор информагенства УНИАН Александр Харченко: «Учитывая то, что лишь несколько процентов людей способны отличать реальность информационную от реальной действительности, это пагубно влияет на целую страну и общество». То, что импульс поискам противодействия экономической цензуре идет именно из журналистской среды, по мнению Харченко, не дает гарантии, но дает надежду найти хотя бы пути выхода из нынешней ситуации.