Ющенко разрешит собрать ВР «на короткое время»?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО допускает возможность одновременного принятия изменений в государственный бюджет на 2008 год, необходимых для финансирования досрочных выборов в парламент, и ряда законов, которые бы минимизировали влияние мирового финансового кризиса на экономику Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«Вчера на заседании правительства был принят проект закона относительно изменений в бюджет 2008 года, где предлагается выделить средства непосредственно на выборы отдельной строчкой. Если придется идти на такой шаг, то Президент считает, что не воспользоваться возможностью открытия на короткое время сессии для принятия пакета антикризисных законов было бы не логично» - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он отметил, что вопрос необходимости принятия таких антикризисных законов находится на стадии обсуждения и окончательное решение будет принято на заседании СНБО.

Также А.ШЛАПАК сообщил, что одной из антикризисных мер является внесение изменений в проект госбюджета на 2009 год, при этом отметил, что, вероятно, госбюджет-2009 будет принимать уже новый состав Верховной Рады.

«Вопрос рассмотрения нынешним составом парламента государственного бюджета на 2009 год не стоит. Речь идет о том, то правительство могло бы подготовить, в рамках рекомендаций СНБО, новый бюджет и подать его на рассмотрение, но я надеюсь,что рассмотрение такого сложного документа, как бюджет, будет проводить уже новый состав ВР», - сказал А.ШЛАПАК.