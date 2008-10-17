Ющенко представит свой антикризисный план на СНБО

На 20 октября назначено внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Ирину ВАННИКОВУ.

«Сегодня проводится детальный анализ антикризисного плана стабилизации финансовой системы Украины и минимизации негативного влияния на национальную экономику мирового финансового кризиса. Также разрабатываются другие вопросы повестки дня заседания», – сказала пресс-секретарь Президента.

Сегодня, 17 октября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с представителями Международного валютного фонда, которые готовы предоставить Украине кредит в размере 14 млрд. дол. для стабилизации финансового сектора государства.

Как сообщал УНИАН, 15 октября В.ЮЩЕНКО заявил, что готов представить на заседании СНБО 17 октября свой план по нормализации финансовой ситуации в стране, и будет просить СНБО его поддержать.