Луценко получает информацию из БЮТ по SMS?

Министр внутренних дел Юрий Луценко узнал об указе президента о восстановлении в должности главы Печерского райсуда Киева Владимира Колесниченко в четверг из SMS-сообщения.

Как пишет газета "Коммерсант-Украина", в четверг утром, пока члены Кабинета министров ждали начала заседания правительства, Луценко, не скрывая возмущения, сообщил присутствующим об этом указе, узнав об нем из полученного SMS-сообщения.

"Печерский суд захватили! Указом президента сняли Отрош (Инна Отрош, председатель Печерского районного суда Киева), вместо нее другого назначили", - сказал Луценко – и министр минут 15-ть обсуждали эту новость, до того как в зал вошла премьер Юлия Тимошенко, пишет газета.

Уже после заседания правительства в одном из коридоров Кабмина корреспондент издания встретила заместителя главы фракции БЮТ Андрея Портнова.

"Ваша SMS-переписка с главой МВД говорит о том, что он с БЮТ заодно?" - поинтересовалась она у него.

"Ну почему заодно? Не заодно, - начал было отвечать Портнов, после чего, опомнившись, удивленно спросил: - А вы откуда знаете?"

Однако, не дождавшись ответа, Портнов начал смеяться и отмахиваться от корреспондента, чем дал понять, что разговор окончен.

Украинская правда