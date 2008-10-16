Янукович: выборы будут

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что парламент проголосует за изменения в бюджете в части финансирования выборов.

Об этом он сказал в интервью журналистам.

По его словам, «парламент соберется, я думаю, и проголосует, потому что других вариантов нет».

Он отметил, что в ситуации, когда «нет коалиции, нет стабильного правительства», дальше страна в таком «состоянии хаоса жить не может».

На вопрос УНИАН, какие будут действия фракции Партии регионов в случае, если фракция БЮТ заблокирует трибуну, чтобы воспрепятствовать принятию изменений в бюджет на 2008 год в части финансирования выборов, В.ЯНУКОВИЧ ответил, что в ситуации, когда правительство сначала подает такой законопроект, а потом его фракция блокирует работу парламента, это будет «очередная авантюра, и для нас это не будет удивительным». «Я думаю, что мы найдем выход из этой ситуации», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «выборы будут, потому что страна не может жить в кризисном состоянии». «Мы считаем, что страна не может жить с таким позором перед всем миром», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что ситуация, которая сложилась вокруг судов, «это уже не политический кризис, а кризис власти».