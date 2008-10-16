Гайдар объяснил, как кризис в мире и России скажется на Украине

Снижение темпов роста экономики России вследствие мирового финансового кризиса негативно повлияет на экономику Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции в Москве высказал директор Института экономики переходного периода Егор ГАЙДАР.

«Экономика России сильно связана с экономиками других стран постсоветского пространства, и в этой связи снижение темпов экономического роста РФ неизбежно приведет к снижению темпов роста других стран СНГ», - сказал Е.ГАЙДАР.

В то же время, он отметил, что речь идет не о влиянии снижения темпов роста экономики России, а о влиянии общемирового экономического кризиса.

По его мнению, сложно ожидать, что в условиях, когда прогнозные темпы роста мирового ВВП падают с 5% до 3%, какая-либо страна на постсоветском пространстве будет резко развиваться.

Е.ГАЙДАР отметил, что в первую очередь мировой экономический кризис ударит по металлургической отрасли Украины. В то же время, по его словам, снижение цен на энергоносители может позитивно повлиять на экономическую ситуацию в Украине.

«Цены на энергоносители упали, и в этой связи это для Украины положительный фактор. Не думаю, что цены (на энергоносители) будут вертикально повышаться», - сказал эксперт.