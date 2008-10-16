Гайдар объяснил, как кризис в мире и России скажется на Украине
Есть один позитивный фактор
Снижение темпов роста экономики России вследствие мирового финансового кризиса негативно повлияет на экономику Украины.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции в Москве высказал директор Института экономики переходного периода Егор ГАЙДАР.
«Экономика России сильно связана с экономиками других стран постсоветского пространства, и в этой связи снижение темпов экономического роста РФ неизбежно приведет к снижению темпов роста других стран СНГ», - сказал Е.ГАЙДАР.
В то же время, он отметил, что речь идет не о влиянии снижения темпов роста экономики России, а о влиянии общемирового экономического кризиса.
По его мнению, сложно ожидать, что в условиях, когда прогнозные темпы роста мирового ВВП падают с 5% до 3%, какая-либо страна на постсоветском пространстве будет резко развиваться.
Е.ГАЙДАР отметил, что в первую очередь мировой экономический кризис ударит по металлургической отрасли Украины. В то же время, по его словам, снижение цен на энергоносители может позитивно повлиять на экономическую ситуацию в Украине.
«Цены на энергоносители упали, и в этой связи это для Украины положительный фактор. Не думаю, что цены (на энергоносители) будут вертикально повышаться», - сказал эксперт.