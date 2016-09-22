Луценко: Дело Скорика не может ограничиться эпизодом избиения демонстрантов в Одессе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил сегодня в Одессе на пресс-конференции.

«Дело Скорика не может ограничиться только эпизодом избиения демонстрантов. Я лично думаю, что следствие будет очень глубоко изучать его роль в организации сепаратизма в этом (в Одесском – УНИАН), и не только в этом регионе. Это означает продолжение нашего дела против Ефремова... Это несколько составляющих одной преступной цепи», - сказал Луценко.

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По его словам, в этой «цепи» - развал украинской армии и СБУ, узурпация власти, разворовывание страны и «практически продажа суверенитета Украины за 3-миллиардный кредит от Путина», а также – призывы из РФ экс-президента страны Виктора Януковича ввести в Украину российские войска. Также генпрокурор считает составляющей перечисленного организацию так называемой «русской весны» в Харькове, Одессе и других городах и вооруженный сепаратизм.

«И в момент, когда мы были в полушаге от придушения этого сепаратистского восстания, - вторжение в тыл нашим войскам российских оккупационных воск, которые имели колоссальные преимущества над нашим контингентом в том регионе. Все это - одна цепь», - акцентировал Луценко.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня генпрокурор заявил о намерении на следующей неделе внести в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от фракции ”Оппозиционный блок” Николая Скорика.

По словам Луценко, он доволен ходом расследования дела относительно событий, произошедших 19 февраля 2014 года, и следствие считает Скорика, причастным к тем событиям.

9 февраля 2014 года в Одессе журналистов, которые снимали небольшой пикет представителей Евромайдана под зданием Одесской обладминистрации, избили вооруженные дубинками люди. В результате нападения пострадали несколько десятков активистов и журналистов, несколько съемочных групп лишились техники, которую разбили или отобрали.

Во время нападения, которое произошло в присутствии нескольких десятков милиционеров, молодчики выкрикивали: ”Бить по голове и по камерам”.

После примерно получасового избиения молодчики с дубинками уехали на пяти маршрутных такси, на которых был номер 168 (номер одного из городских маршрутов). Перед уходом злоумышленники разбили несколько припаркованных мотоциклов. Милиция не предприняла никаких действий для их задержания.