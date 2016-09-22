Порошенко и Столтенберг обсудили дальнейшие реформы оборонного сектора Украины

Президент Петр Порошенко провел переговоры с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент проинформировал о ситуации на Донбассе, сообщает пресс-служба Администрации президента. Глава государства подчеркнул, что санкции против России должны быть продолжены до полного выполнения ею Минских договоренностей. Читайте такжеПорошенко: следующий генсек должен без компромиссов действовать по уставу ООН Йенс Столтенберг подтвердил, что Североатлантический Альянс поддерживает позицию Украины относительно санкций. Собеседники обсудили дальнейшие реформы оборонного сектора Украины для достижения стандартов НАТО. Петр Порошенко поблагодарил Альянс за оказание помощи в лечении украинских военнослужащих. Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой.

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