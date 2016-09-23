Порошенко предложил НАТО перевести отношения с Украиной на новый уровень

Об этом в пятницу в Брюсселе в штаб-квартире НАТО журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который принимал участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне постоянных представителей, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Президент Украины сделал официальное письменное заявление в Генеральный секретариат. Это письмо было отправлено, и вот-вот они должны его получить, а потом государства - члены НАТО должны принять формальное решение", - сказал он.

Пристайко уточнил, что письмо было направлено два дня назад по дипломатическим каналам.

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"Это новый и очень тесный этап взаимодействия, и союзники будут это серьезно рассматривать", - добавил замминистра.

Говоря об этой программе, украинский дипломат отметил, что это "очень сложный и прихотливый механизм, который потребует, и с нашей стороны, и со стороны НАТО, серьезного взаимодействия".

По его словам, одним из препятствий для возможного сотрудничества Украины и альянса по этой программе было отсутствие технического Соглашения об обмене секретной информацией. "28 сентября Соглашение будет подписано в Брюсселе. Этот документ позволит вывести взаимодействие в сфере секретной информации на совершенно другой уровень", - детализировал Пристайко.

Сейчас в рамках Программы расширенных возможностей по НАТО сотрудничают Швеция и Финляндия. Речь идет о совместимости, соответствии стандартам НАТО.