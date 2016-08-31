Родственники жертв катастрофы MH17 обратились к Могерини с просьбой о помощи - Deutsche Welle

В своем коллективном обращении к Могерини, обнародованое в среду, 31 августа, они попросили ее оказать "давление" на Украину, Россию и Соединенные Штаты для получения информации, в частности, данных с радаров и спутниковых снимков, пишет DW.

Как утверждается в письме, Киев, Москва и Вашингтон не предоставили всю информацию, которая касается расследования дела. По мнению подписантов письма, у премьер-министра Нидерландов Марка Рютте связаны руки в этом деле, поскольку в Нидерландах проходит расследование трагедии и он не может вмешиваться в него. Однако они надеются, что на ситуацию сможет повлиять Брюссель, поскольку существует разница между вмешательством в ход расследования и в надлежащем сотрудничестве всех заинтересованных стран.

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"Для нас, всех семей, которых это касается, очень важно, чтобы преступники предстали перед судом", - говорится в письме, цитирует агентство AP.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.

На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. Эта катастрофа по количеству погибших стала крупнейшей в истории авиации с 11 сентября 2001 года и вошла в десятку крупнейших за всю историю. Расследование катастрофы продолжается до сих пор. Следствие установило, что самолет был сбит ракетой, которая была выпущена с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.