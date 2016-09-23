Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с островами Сент-Китс и Невис (фото)

Об этом говорится в "Твиттере" миссии Украины при ООН.

"Министр иностранных дел Павел Климкин и министр иностранных дел Сент-Китса и Невиса Марк Брэнтли подписали соглашение об отмене виз", - сказано в нем.

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Подписание состоялось во время встречи министров 22 сентября в рамках 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как отмечает пресс-служба МИД Украины, положениями соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Федерации Святого Кристофера (Сент-Китса) и Невиса, которые пользуются действительными проездными документами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать сроком до 90 дней без виз на территориях соответственно Сент-Китс и Невиса и Украины.

Реализация положений соглашения будет способствовать развитию двусторонних отношений между двумя странами, интенсификации контактов в социально-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

В ходе указанной встречи стороны также обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и возможные пути усиления сотрудничества между Украиной и Сент-Китсом и Невисом.

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Сент-Китс и Невис - федеративное государство с населением около 55 тысяч человек, расположенное на двух островах в восточной части Карибского моря.