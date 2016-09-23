Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с островами Сент-Китс и Невис (фото)
Украина договорилось с островным государством Сент-Китс и Невис в Карибском бассейне об отмене визовых требований.
Об этом говорится в "Твиттере" миссии Украины при ООН.
"Министр иностранных дел Павел Климкин и министр иностранных дел Сент-Китса и Невиса Марк Брэнтли подписали соглашение об отмене виз", - сказано в нем.
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Подписание состоялось во время встречи министров 22 сентября в рамках 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Как отмечает пресс-служба МИД Украины, положениями соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Федерации Святого Кристофера (Сент-Китса) и Невиса, которые пользуются действительными проездными документами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать сроком до 90 дней без виз на территориях соответственно Сент-Китс и Невиса и Украины.
Реализация положений соглашения будет способствовать развитию двусторонних отношений между двумя странами, интенсификации контактов в социально-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.
В ходе указанной встречи стороны также обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и возможные пути усиления сотрудничества между Украиной и Сент-Китсом и Невисом.
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Сент-Китс и Невис - федеративное государство с населением около 55 тысяч человек, расположенное на двух островах в восточной части Карибского моря.