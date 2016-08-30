Журналист назвал дату рассмотрения доклада в ЕП по безвизовому режиму для Украины

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Комитет гражданских свобод Европарламента проголосует за визовую либерализацию для Грузии и Косово 5 сентября. Доклад по Украине представят в тот же день", - отметил он.

the EP's civil liberties committee will vote on visa lib for #Georgia & #Kosovo on 5 sep. the report on #Ukraine will be presented same day — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 30, 2016

Как сообщал УНИАН, представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявляет, что ожидает в октябре принятия Евросоюзом положительного решения о безвизовом режиме для Украины с определением временных рамок для его запуска.