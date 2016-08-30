Журналист назвал дату рассмотрения доклада в ЕП по безвизовому режиму для Украины

12:31, 30 августа 2016
Политика
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Европарламент рассмотрит доклад по "безвизу" для украинцев 5 сентября. 

REUTERS

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Комитет гражданских свобод Европарламента проголосует за визовую либерализацию для Грузии и Косово 5 сентября. Доклад по Украине представят в тот же день", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявляет, что ожидает в октябре принятия Евросоюзом положительного решения о безвизовом режиме для Украины с определением временных рамок для его запуска.

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