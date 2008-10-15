В БЮТ говорят, что ликвидированный Ющенко суд «воскресили»

Киевский областной административный суд остановил действие указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о ликвидации окружного административного суда города Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат, член фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

По его словам, соответствующее решение было принято 15 октября.

Народный депутат отметил, что, таким образом, с сегодняшнего судьи окружного административного суда г. Киева работают абсолютно легитимно и могут осуществлять правосудие так, как это делалось до выхода упомянутого указа Президента.

Кроме того, А.ПОРТНОВ заявил, что указы Президента, изданные за последнюю неделю, являются незаконными, и поэтому их действие остановлено решениями судов. «Такая реакция судебной ветви власти на антиконституционную деятельность Президента делает указы главы государства такими документами, которые остается только повесить на стену в Секретариате Президента», - сказал А.ПОРТНОВ.

Как сообщал УНИАН, 13 октября В.ЮЩЕНКО своим указом ликвидировал Окружной административный суд города Киева. Этим же указом Президент с 14 октября 2008 года создал Центральный окружной административный суд Киева в количестве 37 судей и Левобережный окружной административный суд Киева в количестве 22 судей.

Перед этим, 10 октября, Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ приостановил действие указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов». Суд также запретил Центральной избирательной комиссии проводить любые заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного административного суда столицы Владимира КЕЛЕБЕРДЫ, который своим решением остановил выполнение указа Президента Украины о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов.