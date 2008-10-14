В СБУ говорят, что им надоело опровергать «всякий бред» от БЮТа

В Службе безопасности Украины называют «бредом» заявления отдельных народных депутатов о подготовке силового сценария совместно с Управлением государственной охраны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ, комментируя заявления депутатов от БЮТ о том, что якобы СБУ совместно с УГО готовит силовой сценарий.

«Нам уже надоело опровергать и комментировать всякий бред», – сказали в пресс-службе.

«Как серьезное государственное учреждение - СБУ всегда отвечает за законность своих действий и позиций, а в своей деятельности руководствуется исключительно законами Украины и принципами ответственности перед украинским народом», - в очередной раз подчеркнули в спецслужбе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, народный депутат от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что Служба безопасности Украины совместно с Управлением государственной охраны планируют реализацию силового сценария с установлением прямого президентского правления. Он также отметил, что Секретариат Президента повторяет «чилийский сценарий» установления диктатуры времен Аугусто Пиночета.