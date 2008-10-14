Гелетей слышал, как Юру просили прислать Беркут

Руководитель Управления государственной охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ сообщает, что в Центральной избирательной комиссии работает оперативно-следственная группа, которая даст оценку событиям, произошедшим там сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ГЕЛЕТЕЙ сообщил на брифинге для журналистов.

«Оперативно-следственная группа работает сегодня и будет давать оценку тем событиям, которые происходят в ЦИК», - сказал он.

“Сейчас в ЦИК, в комендатуре, в комнате для хранения оружия проводится работа оперативно-следственной группы… Мне докладывают о том, что 6 человек являются потерпевшими по делу… Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, я думаю, что в ближайшее время Генпрокуратура даст ответ на эти вопросы и будет принято законное решение», - сказал он.

По его словам, как только будет завершена оперативно-следственная работа, будет решен вопрос, по какой статье возбуждать уголовное дело. Он также отметил, что если народные депутаты докажут что Управление госохраны превысило свои полномочия, В.ГЕЛЕТЕЙ готов отвечать.

Он также отметил, что министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО предоставил полномочия некоторым депутатам БЮТ руководить МВД. «Министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО предоставил полномочия некоторым депутатам от партии БЮТ, которые непосредственно, простите, в действительности руководят МВД», - сказал он.

«Сегодня они имеют право и это зафиксировано видеопленками, показаниями людей, которые являются непосредственно свидетелями в процессе, как некоторые народные депутаты, в том числе Валерий ПИСАРЕНКО, непосредственно делают звонки министру, называя его «Юрой» и просят то «Беркут», то другое подкрепление», - сказал он.