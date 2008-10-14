Кучма считает, что Кабмин должен дать деньги на выборы

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает, что правительство обязано выделить деньги на проведение внеочередных выборов народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

“Давайте вспомним прошлый год, когда под воздействием политической силы Юлии ТИМОШЕНКО страну бросили в выборы, и тогда она выступала: “Что такое 300 млн. грн. для Украины? Найдутся такие средства”, - сказал Л.КУЧМА.

По его мнению, сейчас в стране сложилась аналогичная ситуация, и “правительство обязано найти средства на выборы, хотелось бы ему этого или нет. К тому же, есть решение Совета национальной безопасности и обороны. Его нужно выполнять, а не обсуждать”.

Как сообщал УНИАН, 13 октября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение обязать правительство выделить средства на проведение внеочередных парламентских выборов из резервного фонда государственного бюджета.

Сегодня, 14 октября, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании поручил Министерству финансов срочно подготовить изменения в государственный бюджет 2008 года, которые предусматривали бы выделение средств для финансирования досрочных выборов в парламент.