Порошенко о захвате боевиками подростков: "Я был шокирован"
21:31, 21 сентября 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назвал недопустимыми случаи взятия членами незаконных военных формирований на Донбассе в заложники детей и подростков.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении в ходе общих прений Генеральной ассамблеи ООН.
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«Я был шокирован, когда узнал, что недавно Россия поддержала НВФ на оккупированной территории Донбасса, которые берут детей в заложники. Они показали видео допроса подростков, они обвинили в том, что они проводили какую-то провокационную операцию. Такое поведение не имеет места в XXI веке, и мы призываем ЮНИСЕФ вмешаться и предотвратить пытки этих детей», - заявил Порошенко.
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