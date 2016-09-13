Геращенко просит ОБСЕ и ЮНИСЕФ проверить сообщения о пытках боевиками задержанных подростков

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня я направила соответствующие письма в ОБСЕ и ЮНИСЕФ с просьбой срочно проверить эту информацию. И, очевидно, буду поднимать этот вопрос в Минске 21 сентября",- написала Геращенко.

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Она отметила, что на днях в СМИ появилась шокирующая информация, что орки в ОРДЛО задержали группу подростков из-за "диверсий" и пытают их".

"Эта информация, очевидно, требует проверки – и я думаю, это хорошая возможность ЮНИСЕФ проверить эту информацию, получить доступ к несчастным детям, что их пытают публичными допросами на видео... Видео орки выложили в интернет. Очевидно, эта информация требует проверки и реакции", - написала Геращенко.