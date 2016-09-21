Министр экономики Германии едет в Москву для обсуждения санкций ЕС - Reuters

Как заявил министр экономики ФРГ, он выступает за отмену санкций Евросоюза в отношении России, но это требует достижения прогресса в мирном урегулировании в Украине, передает Reuters.

"Я делаю что могу для того, чтобы санкции, введенные после аннексии Крыма, могли быть постепенно отменены, и таким же образом (отменены) в случае ощутимого прогресса в реализации Минского соглашения", - сказал Габриэль.

При этом, по его словам, если удастся достичь успеха, тогда появится возможность для снижения напряженности в отношениях, что помогло бы обеим сторонам. Он добавил, что немецко-российские экономические связи имеют большой потенциал.

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По данным издания, торговля между странами сократилась на 13,7% в первом полугодии 2016 года.

"Моя поездка в Россию происходит в то время, когда у нас очень напряженная ситуация без ожидания на быстрые и простые результаты", - подчеркнул Габриэль.

Вместе с министром экономики ФРГ Москву посетит немецкая бизнес-делегация.

Также он заявил, что "изоляция и конфронтация не предлагают никаких перспектив и не являются благоразумной политикой".