Министр экономики Германии едет в Москву для обсуждения санкций ЕС - Reuters
Вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль отправляется в Москву для обсуждения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным санкций Европейского Союза, введенных из-за агрессии России в Украине.
Как заявил министр экономики ФРГ, он выступает за отмену санкций Евросоюза в отношении России, но это требует достижения прогресса в мирном урегулировании в Украине, передает Reuters.
"Я делаю что могу для того, чтобы санкции, введенные после аннексии Крыма, могли быть постепенно отменены, и таким же образом (отменены) в случае ощутимого прогресса в реализации Минского соглашения", - сказал Габриэль.
При этом, по его словам, если удастся достичь успеха, тогда появится возможность для снижения напряженности в отношениях, что помогло бы обеим сторонам. Он добавил, что немецко-российские экономические связи имеют большой потенциал.
Читайте такжеШтайнмайер боится "рецидива конфронтации" с Москвой
По данным издания, торговля между странами сократилась на 13,7% в первом полугодии 2016 года.
"Моя поездка в Россию происходит в то время, когда у нас очень напряженная ситуация без ожидания на быстрые и простые результаты", - подчеркнул Габриэль.
Вместе с министром экономики ФРГ Москву посетит немецкая бизнес-делегация.
Также он заявил, что "изоляция и конфронтация не предлагают никаких перспектив и не являются благоразумной политикой".