Суд разрешил концерт к Дню УПА на Майдане

Окружной административный суд города Киева не нашел оснований ограничивать право ВО «Свобода» на организацию концерта на Майдане Незалежности по случаю празднования дня Покровы Святой Богородицы, но запретил марш по случаю годовщины создания УПА.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности Министерства внутренних дел Украины.

В ДСО напомнили, что 13 октября работники Шевченковского районного управления Главного управления МВД Украины в г. Киеве, руководствуясь нормами Закона Украины «О милиции», не позволили Всеукраинскому объединению «Свобода» возводить сцену на Майдане Незалежности.

Сейчас стало известно, что Окружной административный суд города Киева, рассмотрев иск Киевской городской государственной администрации относительно ограничения права ряда общественных объединений на проведение 14 октября массовых мероприятий в центре столицы, не нашел оснований ограничивать право ВО «Свобода» на организацию концерта на Майдане Незалежности по случаю празднования дня Покровы Святой Богородицы. В то же время суд запретил проведение любыми общественными объединениями другого массового мероприятия – марша по случаю годовщины создания УПА.

Ввиду этого, столичная милиция не будет противодействовать организаторам концерта в сооружении соответствующей сцены и сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить надлежащий общественный порядок во время проведения массовых мероприятий в пределах действующего законодательства.

В ДСО отметили, что в праздничных мероприятиях в Киеве 14 октября примет участие министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ликвидировал Окружной административный суд города Киева. С завтрашнего дня в Киеве должны действовать два окружных суда: Центральный и Левобережный.