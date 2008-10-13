Ющенко ликвидировал суд, где приостановили его указ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ликвидировал Окружной административный суд города Киева.

Об этом идет речь в Указе Президента “Вопрос сети и количественного состава судей административных судов Украины” от 13 октября 2008 года, обнародованном на официальном сайте главы государства.

В документе, со ссылкой на пункт 23 части первой статьи 106 Конституции Украины и частей 1-4 статьи 20, части 2 статьи 21 Закона Украины «О судоустройстве Украины», В.ЮЩЕНКО постановил ликвидировать Окружной административный суд города Киева.

Этим же указом, Президент с 14 октября 2008 года образовал Центральный окружной административный суд города Киева в количестве 37 судей и Левобережный окружной административный суд города Киева в количестве 22 судей.

Также Президент внес изменения в другие свои решения, чтобы привести их в соответствие с этим указом.

Этот Указ вступает в силу со дня опубликования.

Как стало известно УНИАН от информированных источников, соответствующее представление от Министерства юстиции Украины на имя Президента был внесено за подписью одного из заместителей министра юстиции.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ прекратил действие указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов». Суд также запретил Центральной избирательной комиссии проводить любые заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.

8 октября народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ заявил о намерении Президента В.ЮЩЕНКО ликвидировать ряд апелляционных судов, которые рассматривали резонансные дела, связанные с главой государства и руководителями его Секретариата. «Таким образом, найден уникальный способ расправы с неугодными судами через ликвидацию этих судов», - отметил С.СОБОЛЕВ.

Того же 8 октября министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК заявил, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО, в соответствии с Конституцией, имеет право ликвидировать, образовывать или реорганизовывать суды.

«В Конституции Украины предусмотрено право главы государства создавать, реорганизовывать, ликвидировать суды. Однако, это происходит по предоставлению министра юстиции», - сказал Н.ОНИЩУК.

«Могу заверить, что такого представления на сегодняшний день министр юстиции не вносил», - отметил он, заметив, что высказывание народного депутата по вышеуказанному поводу необъективно и эмоционально.