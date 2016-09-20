Посол ЕС оценил проведение выборов в Госдуму РФ в российских дипведомствах на территории Украины

Об этом глава Представительства Европейского Союза в Украине Хью Мингарелли сообщил корреспонденту УНИАН в комментарии о том, как ЕС оценивает проведение выборов в Госдуму РФ в российских дипломатических учреждениях, которые размещены на территории Украины.

Как отметил глава дипломатической миссии Евросоюза в Украине: "Мы очень внимательно наблюдали за этим вопросом".

"Предварительная информация указывает на то, что в целом день голосования в Украине прошел мирно, несмотря на действия некоторых протестующих с целью блокирования доступа для российских граждан, которые осуществляли свое право голоса", - сказал посол ЕС в Украине.

В этой связи дипломат подчеркнул, что важным является то, что "украинские власти взяли на себя ответственность за обеспечение общественного порядка и безопасности дипломатических и консульских миссий".

Мингарелли отметил, что ожидает дальнейшей информации от наблюдательной миссии ОБСЕ.

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Как сообщал УНИАН, Россия 18 сентября в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове открыла четыре избирательных участка по выборам в Госдуму.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала органы власти Украины обеспечить безопасность голосования 18 сентября в посольстве РФ и консульских учреждениях РФ на территории Украины.

Она заявила, что, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, украинские власти обязаны принять меры по защите дипломатических учреждений «от любых возможных провокаций, вторжения и причинения ущерба, а также для предотвращения любого нарушения спокойствия или оскорбления достоинства».

18 сентября в Киеве под зданием посольства РФ в Украине, где проходило голосование, произошли столкновения между протестующими и полицией. Участники акции пытались помешать людям пройти в посольство для участия в голосовании. Полиция задержала трех граждан, но позже отпустила.

Кроме того, в Одессе возле Генерального консульства РФ, где размещался избирательный участок по выборам в Госдуму РФ, полиция задержала четырех человек, которые напали на людей, подошедших к дипломатическому представительству. После этого их отпустили, но вскоре полиция снова задержала двух активистов.