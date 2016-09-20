Экс-глава Пентагона предупредил, что Украина может потерять поддержку Запада

Об этом заявил в интервью ЛІГА.net экс-глава Пентагона и бывший директор ЦРУ Леон Панетта.

"Если окажется, что по какой-то причине украинское правительство не способно справиться с коррупцией, не способно усилить управляемость государства, а украинские лидеры не могут работать вместе, чтобы защитить эту страну - все это поставит под угрозу не только отношения с США, но и со всем западным миром", - сказал он.

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Экс-глава Пентагона подчеркнул, что в украинских интересах пытаться воплотить в жизнь все реформы, усилить и улучшить ситуацию в сфере безопасности и экономики.

Он напомнил также, что США хотят видеть сильную Украину независимой, обладающей хорошей экономикой и армией, способной защитить себя.

Ранее Панетта заявлял, что Украине необходимо предоставить оборонительное вооружение, а с Россией разговаривать нужно с позиции силы.