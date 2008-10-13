Витренко раскусила замысел Ющенко

Председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО предлагает первому секретарю ЦК Коммунистической партии Украины Петру СИМОНЕНКО создать единый избирательный блок на досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Об этом говорится в обращении Н.ВИТРЕНКО к лидеру коммунистов, текст которого обнародован на официальном сайте главы прогрессивных социалистов.

«Предлагаю Вам рассмотреть вопрос о создании предвыборного блока наших партий для участия в досрочных парламентских выборах», - сказано в обращении.

Как отмечает Н.ВИТРЕНКО, «не касаясь причин досрочных выборов, совершенно очевидно, что для вывода Украины из кризиса необходимо предложить альтернативу прозападной неолиберальной экономической модели».

По мнению лидера прогрессивных социалистов, позиции партий в этом направлении близки.

«Жизнь и практика наших партий подтвердила, что мы едины в борьбе против втягивания Украины в НАТО, возрождения фашизма, переписывания истории, ограбления трудящихся олигархией», - подчеркивает Н.ВИТРЕНКО.

По ее мнению, досрочные парламентские выборы направлены на формирование «прозападной, проНАТОвской» коалиции.

«К сожалению, у Президента ЮЩЕНКО есть шансы добиться успеха в этом направлении», - считает лидер ПСПУ.

Н.ВИТРЕНКО подчеркнула, что всегда считала, что в Украине антиоранжевые силы должны идти на выборы единым блоком, однако Партия регионов «такой задачи не ставит по понятным причинам: ее курс - на евроинтеграцию».

«Поэтому я убеждена, что политические силы, защищающие восточный вектор во внешней политике, должны объединиться в блок, чтобы в парламенте нового созыва быть достойно представленными и не допустить втягивания Украины в НАТО. В варианте блока КПУ и ПСПУ я вижу успех. Я убеждена, что и ваша, и наша партии позитивно воспримут создание такого предвыборного блока, как и избиратели наших партий», - выразила уверенность Н.ВИТРЕНКО.

В таком случае, по ее мнению, не будет электоральных потерь.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 сентября председатель СПУ А.МОРОЗ обратился к лидеру коммунистов П.СИМОНЕНКО с предложением объединить возглавляемые ими партии, а также другие политические силы левого направления в единый избирательный блок в случае проведения досрочных парламентских выборов.

В свою очередь лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО заявил, что быстротечность избирательной кампании не дает возможности полноценно обсудить перспективы блокирования Компартии Украины с другими политическими силами.

П.СИМОНЕНКО отметил, что “развитие политической ситуации сегодня не дает возможности провести необходимые согласования по данному вопросу, следовательно, он остается открытым”.

В то же время он подчеркнул, что КПУ продолжает проводить линию на сотрудничество с другими политическими силами левого направления.

Кроме того, сегодня КПУ обратилась ко всем политическим силам страны с призывом подписать меморандум об отказе от сотрудничества и создания блоков с партиями «помаранчевого» лагеря.