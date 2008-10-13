Витренко раскусила замысел Ющенко
Лидер ПСПУ сделала предложение Симоненко
Председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия ВИТРЕНКО предлагает первому секретарю ЦК Коммунистической партии Украины Петру СИМОНЕНКО создать единый избирательный блок на досрочные выборы в Верховную Раду Украины.
Об этом говорится в обращении Н.ВИТРЕНКО к лидеру коммунистов, текст которого обнародован на официальном сайте главы прогрессивных социалистов.
«Предлагаю Вам рассмотреть вопрос о создании предвыборного блока наших партий для участия в досрочных парламентских выборах», - сказано в обращении.
Как отмечает Н.ВИТРЕНКО, «не касаясь причин досрочных выборов, совершенно очевидно, что для вывода Украины из кризиса необходимо предложить альтернативу прозападной неолиберальной экономической модели».
По мнению лидера прогрессивных социалистов, позиции партий в этом направлении близки.
«Жизнь и практика наших партий подтвердила, что мы едины в борьбе против втягивания Украины в НАТО, возрождения фашизма, переписывания истории, ограбления трудящихся олигархией», - подчеркивает Н.ВИТРЕНКО.
По ее мнению, досрочные парламентские выборы направлены на формирование «прозападной, проНАТОвской» коалиции.
«К сожалению, у Президента ЮЩЕНКО есть шансы добиться успеха в этом направлении», - считает лидер ПСПУ.
Н.ВИТРЕНКО подчеркнула, что всегда считала, что в Украине антиоранжевые силы должны идти на выборы единым блоком, однако Партия регионов «такой задачи не ставит по понятным причинам: ее курс - на евроинтеграцию».
«Поэтому я убеждена, что политические силы, защищающие восточный вектор во внешней политике, должны объединиться в блок, чтобы в парламенте нового созыва быть достойно представленными и не допустить втягивания Украины в НАТО. В варианте блока КПУ и ПСПУ я вижу успех. Я убеждена, что и ваша, и наша партии позитивно воспримут создание такого предвыборного блока, как и избиратели наших партий», - выразила уверенность Н.ВИТРЕНКО.
В таком случае, по ее мнению, не будет электоральных потерь.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 сентября председатель СПУ А.МОРОЗ обратился к лидеру коммунистов П.СИМОНЕНКО с предложением объединить возглавляемые ими партии, а также другие политические силы левого направления в единый избирательный блок в случае проведения досрочных парламентских выборов.
В свою очередь лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО заявил, что быстротечность избирательной кампании не дает возможности полноценно обсудить перспективы блокирования Компартии Украины с другими политическими силами.
П.СИМОНЕНКО отметил, что “развитие политической ситуации сегодня не дает возможности провести необходимые согласования по данному вопросу, следовательно, он остается открытым”.
В то же время он подчеркнул, что КПУ продолжает проводить линию на сотрудничество с другими политическими силами левого направления.
Кроме того, сегодня КПУ обратилась ко всем политическим силам страны с призывом подписать меморандум об отказе от сотрудничества и создания блоков с партиями «помаранчевого» лагеря.