Янукович опять оседлал любимого конька

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его политическая сила никогда не откажется от идеи придания русскому языку статуса второго государственного.

Как сообщается на сайте партии, В.ЯНУКОВИЧ назвал «попытками посеять неверие в кругу наших избирателей» “различные спекуляции и искажения фактов, призванные убедить людей в том, что Партия регионов якобы готова отложить рассмотрение вопросов о предоставлении русскому языку статуса второго государственного”.

Он подчеркнул, что Партия регионов сделает все, чтобы, «получив конституционное большинство (300 голосов - УНИАН) в парламенте, принять закон о русском языке как о втором государственном в Украине».