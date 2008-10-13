Янукович: это катастрофа

Досрочные выборы в Верховную Раду Украины должны состояться как можно скорее, заявляет лидер Партии регионов Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЯНУКОВИЧА, он отметил, что Партия регионов “не поддерживала идею проведения досрочных парламентских выборов”. “Ни прошлых, ни тех, которые должны состояться теперь, ”- сказал он.

По его словам, противостояние на высших ступенях власти “достигло такого уровня, что может быть спровоцирован серьезный конфликт, в который могут быть вовлечены граждане нашей страны”. Он считает, что “верхушка занята исключительно борьбой за властные кресла”.

В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что “господствует хаос, не работают те государственные механизмы, которые должны обеспечивать стабильность в обществе”. По его словам, результатом этого является рост цен, ухудшения жизни людей. Он отметил, что “в конфликт уже втягивают силовые структуры”, а “суды – в ручном управлении”. “Это катастрофа ”- считает В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, единственным выходом из ситуации является “обращение к народу”. Он добавил, что “люди должны прийти к избирательным урнам и таким образом прекратить существующую вакханалию”. Лидер Партии регионов подчеркнул, что “если этого не произойдет, боюсь, запаса прочности в системе государственной власти уже не хватит”.

Как заявил В.ЯНУКОВИЧ, учитывая сложившуюся ситуацию, “выборы должны состояться”. “На место хаоса должен прийти порядок. И делать это надо срочно” - добавил он. По его словам, “хватит делить страну, нам всем нужна стабильность”.