Порошенко заявил о необходимости восстановления должности спецпредставителя ООН по вопросам ВПО

Об этом он сказал на заседании высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, посвященном увеличению потоков беженцев и мигрантов в мире, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, президент отметил важность политической декларации, которая должна быть сегодня принята и которая предлагает инклюзивные рамки для развития дальнейшего сотрудничества и координации усилий мирового сообщества.

Он отметил, что этот документ уделяет должное внимание ключевым аспектам человеческой миграции, включая необходимость борьбы с ксенофобией, дискриминацией, торговлей людьми.

Президент также напомнил, что Украина стала одной из первых европейских стран, которая еще в 1998 году криминализировала ответственность за торговлю людьми.

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Порошенко призвал обеспечить надлежащее финансирование программ ООН с тем, чтобы ликвидировать разрыв между выделением средств и реальными гуманитарными потребностями и приветствовал тот факт, что декларация закладывает основы для реагирования на потребности внутренне перемещенных лиц.

«Их защита и поддержка – это наш моральный и политический долг», - сказал президент.

Глава украинского государства заявил о необходимости восстановления должности специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам внутренне перемещенных лиц.

Порошенко также призвал разработать международный механизм защиты прав внутренне перемещенных лиц.

«Нам нужен международный механизм ответственности защиты прав внутренне перемещенных лиц», - цитирует слова президента его пресс-служба.

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Порошенко подчеркнул, что беспрецедентный миграционный кризис и наплыв беженцев стали важным экзаменом для всего человечества - более 250 миллионов людей по разным причинам покинули свои дома.

«Этот глобальный кризис требует от нас общей ответственности и скоординированных усилий. Поэтому сегодня я бы хотел выразить свою солидарность с теми, кто, против своей воли, был вынужден покинуть родные дома», - сказал президент.