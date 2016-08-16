Пан Ги Мун хочет видеть генсеком ООН женщину

Генсек ООН Пан Ги Мун хотел бы видеть во главе организации женщину. Об этом сообщает Associated Press.

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Второй пятилетний срок Пан Ги Муна на должности генерального секретаря заканчивается 31 декабря, и, по его словам, "сейчас самое время", чтобы после восьми мужчин организацию возглавила женщина.

"У нас есть много видных и выдающихся женщин-лидеров национальных правительств и других организаций, даже бизнес-сообществ, политических и культурных… Почему бы не в ООН. Это мое скромное предложение, решение зависит от государств-членов", - сказал он журналистам.

Сейчас на должность генерального секретаря ООН претендуют 11 кандидатов – шесть мужчин и пять женщин.