Пан Ги Мун хочет видеть генсеком ООН женщину

08:25, 16 августа 2016
Мир
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Полномочия действующего генерального секретаря заканчиваются 31 декабря 2016 года.

REUTERS

Генсек ООН Пан Ги Мун хотел бы видеть во главе организации женщину. Об этом сообщает Associated Press.

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Второй пятилетний срок Пан Ги Муна на должности генерального секретаря заканчивается 31 декабря, и, по его словам, "сейчас самое время", чтобы после восьми мужчин организацию возглавила женщина.

"У нас есть много видных и выдающихся женщин-лидеров национальных правительств и других организаций, даже бизнес-сообществ, политических и культурных… Почему бы не в ООН. Это мое скромное предложение, решение зависит от государств-членов", - сказал он журналистам.

Сейчас на должность генерального секретаря ООН претендуют 11 кандидатов – шесть мужчин и пять женщин.

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