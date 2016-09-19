В МИД объяснили, почему до сих пор нет конкретной даты встречи "нормандской четверки"

Об этом Макеев сказал в эфире 5 канала.

"Их пока нет ... Нет, сейчас никаких конкретных дат нет. Самое главное сейчас - выйти на общее видение того, что может составлять договоренности, которые лидеры в "нормандском формате" могут достичь", - сказал Макеев.

При этом он сообщил, что встречи лидеров государств является главным элементом дипломатических переговоров, которые должны заканчиваться определенными решениями.

По словам Макеева, на предыдущих встречах на уровне глав МИД четырех стран всегда велась подготовка "чего-то большего и содержательного".

"Абсолютно всем сегодня очевидно, что если бы Россия согласилась и была вынуждена выполнять свои договоренности - для этого нужна встреча на высшем уровне, и поэтому по поручению президента вся дипломатическая служба работает для того, чтобы достичь этого результата", - сказал Макеев.

Таким образом, по его словам, как только появится возможность выйти на такие договоренности и довести их до Кремля, тогда можно говорить о дате встречи в "нормандском формате".

"Продолжается работа на различных уровнях с тем, чтобы все же согласовать какие-то очень конкретные и практичные вещи: как развести силы, прекратить огонь и дать возможность ОБСЕ проконтролировать это прекращение огня, предоставив наблюдателям Специальной мониторинговой миссии полный доступ к оккупированной территории Донбасса. И также идет работа над тем, чтобы четко построить такого рода «дорожную карту» выполнения Минских договоренностей, в которой была бы предусмотрена как и последовательность шагов, так и гарантий, что эти шаги будут выполнены, и выполнены в первую очередь российской стороной", - сказал Макеев.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. После этого российская сторона под различными предлогами избегает переговоров в таком формате.

5 сентября президент Франции Олланд сообщил, что четырехсторонние переговоры в «нормандском формате» могут произойти в ближайшие недели.

Тогда же Путин заявил, что ему «придется общаться» с Порошенко в рамках «нормандского формата».

14 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что главы МИД Украины, Франции и Германии готовят саммит в «нормандском формате» на высшем уровне.

15 сентября в Кремле заявили, что встреча в «нормандском формате» на высшем уровне может состояться только тогда, когда будут «реальные вопросы» для обсуждения.