Ющенко позвал к себе губернаторов и Черновецкого

10:05, 13 октября 2008
Политика
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А также будет чествовать паралимпийцев

Сегодня в 10.00 Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО проведет совещание с руководителями областных государственных администраций, председателем Совета министров АР Крым, председателями Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

Как сообщает пресс-служба главы государства, кроме того, в 17.00 В.ЮЩЕНКО примет участие в торжественной церемонии чествования чемпионов и призеров ХІІІ Паралимпийских игр, которая состоится в Национальном дворце «Украина».

Прямую трансляцию торжеств будет вести Национальная телекомпания Украины. 

 

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