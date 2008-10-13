Ющенко позвал к себе губернаторов и Черновецкого

Сегодня в 10.00 Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО проведет совещание с руководителями областных государственных администраций, председателем Совета министров АР Крым, председателями Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

Как сообщает пресс-служба главы государства, кроме того, в 17.00 В.ЮЩЕНКО примет участие в торжественной церемонии чествования чемпионов и призеров ХІІІ Паралимпийских игр, которая состоится в Национальном дворце «Украина».

Прямую трансляцию торжеств будет вести Национальная телекомпания Украины.