У Ющенко будет разговор с Тимошенко

Юлия Тимошенко должна прибыть на внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое пройдет под председательством Виктора Ющенко, сообщает ICTV.

Главная тема - усиление финансово-бюджетной дисциплины и минимизация влияния мирового кризиса на экономику Украины. Глава Кабмина должна доложить о действиях членов правительства относительно смягчения влияния мирового кризиса на национальную экономику.

Вероятно, Совбез рассмотрит и ситуацию, связанную с указом Президента о досрочных выборах парламента. БЮТ обжаловал правомерность указа главы государства, и его действие приостановлено.