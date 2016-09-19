НАБУ: Лещенко получил почти 2 миллиона со счета своей матери, от Топольськой получил всего 150 тысяч гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сообщил во время пресс-конференции.

По словам Сытника, проверка законности получения средств на приобретение Лещенко квартиры показала, что она была приобретена на средства, поступившие из четырех источников.

«Первое и основное – 3 млн 770 тыс. полученная ссуда господином Лещенко от Елены Притулы (соучредитель издания «Украинская правда» - УНИАН). 77 тыс. долл. США, что равно 1 млн 998 тыс. – сняты средства с депозитов, которые оформлены на мать Лещенко – Лещенко Татьяну Яковлевну. 150 тыс. грн получено от гражданской жены Топольской. Другая часть средств в размере примерно 1 млн 780 тыс. – личные сбережения Лещенко», - сказал Сытник.

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Как сообщал УНИАН, Сытник также отметил, что в ходе проверки были выявлены ряд нарушений, которые подпадают под признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией.

НАБУ направит материалы проверки в НАЗК с просьбой дать разъяснения и оценку этим фактам.

Напомним, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.

Лещенко призвал Национальное агентство по предотвращению коррупции и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры, заявив, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.