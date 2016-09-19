НАБУ: Лещенко получил почти 2 миллиона со счета своей матери, от Топольськой получил всего 150 тысяч гривень
Директор Национального коррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, из каких источников народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко получил средства на приобретение элитной квартиры.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сообщил во время пресс-конференции.
По словам Сытника, проверка законности получения средств на приобретение Лещенко квартиры показала, что она была приобретена на средства, поступившие из четырех источников.
«Первое и основное – 3 млн 770 тыс. полученная ссуда господином Лещенко от Елены Притулы (соучредитель издания «Украинская правда» - УНИАН). 77 тыс. долл. США, что равно 1 млн 998 тыс. – сняты средства с депозитов, которые оформлены на мать Лещенко – Лещенко Татьяну Яковлевну. 150 тыс. грн получено от гражданской жены Топольской. Другая часть средств в размере примерно 1 млн 780 тыс. – личные сбережения Лещенко», - сказал Сытник.
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Как сообщал УНИАН, Сытник также отметил, что в ходе проверки были выявлены ряд нарушений, которые подпадают под признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией.
НАБУ направит материалы проверки в НАЗК с просьбой дать разъяснения и оценку этим фактам.
Напомним, 6 сентября СМИ написали, что Лещенко приобрел квартиру площадью почти 200 кв. метров в новом доме в центре Киева.
Лещенко призвал Национальное агентство по предотвращению коррупции и НАБУ провести проверку по поводу приобретения им квартиры, заявив, что деньги, уплаченные за квартиру, являются честно заработанными, а ее покупка не нарушила соответствующих требований антикоррупционного законодательства Украины.