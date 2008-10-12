Тимошенко - Януковичу: зачем страуса замучили?

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и лидер Партии регионов Виктор Янукович обменялись “шпильками” в эфире программы “Шустер Live” на телеканале “Украина”.

В частности главный регионал отметил, что ему приятно было видеть Тимошенко в оппозиции, да еще мол, она там эффективнее работала. Нынешнюю же работу Тимошенко лидер ПР обозвал спектаклем, “на который смотрел весь мир и Украина”.

А по словам Януковича, ”нам же не нужны актеры или, как сказать... ателье мод... Нам нужны государственные управленцы, которые способны много не говорить, а спокойно делать свое дело. А за каждое слово отвечать”.

В ответ Юлия Тимошенко припомнила Януковичу его собственное “дефиле” в Европе и посоветовала не касаться области моды и стиля: “А что касается ателье мод и моих платьев, то я хочу сказать, Виктор Федорович, что единственный раз, когда о вас написала вся Европа, когда вы приехали в Европу в страусиных туфлях, которые стоят больше десяти тысяч евро... Зачем страуса замучили?.. Поэтому когда вы о моде женской говорите, то не нужно этого делать. Потому что мы прекрасно знаем, что депутаты, которые ходят в парламент, – у них галстуки, костюмы и обувь, которые стоят, возможно, сотню месячных заработных плат одного нормального человека. Поэтому лучше наряды не трогайте”.