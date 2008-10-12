Костенко откажется от преференций Тимошенко в пользу Ющенко?

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что наиболее реалистичным для УНП на досрочных парламентских выборах может быть вхождение в единый блок патриотических сил, который возглавит Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.КОСТЕНКО сообщил сегодня в Ивано-Франковске на отчетно-выборной конференции областной организации УНП.

«В итоге переговорного процесса мы пришли к мнению, что наиболее реалистичным для УНП на досрочных парламентских выборах может быть поход в едином блоке патриотических сил, который возглавит лично Виктор Андреевич ЮЩЕНКО», - отметил он.

По словам Ю.КОСТЕНКО, у него на этот счет был разговор с Президентом Украины. «ЮЩЕНКО видит в этом блоке, понятно, «Нашу Украину», где он почетный председатель, и второй он назвал УНП, - отметил политик. Относительно Единого Центра, то он (Президент – УНИАН) не видит таких проектов в среде своего блока, который должен нести украинскую патриотическую идею».

По словам Ю.КОСТЕНКО, В.ЮЩЕНКО сказал, что «список этого блока будет кардинально изменен с учетом всех тех ошибок, которые допущены в 2006 и 2007 годах, а также с учетом сегодняшних обстоятельств».

Лидер УНП назвал показательным факт, что трое из «первой пятерки» блока образца 2007 года от В.ЮЩЕНКО ушли. «Поэтому такой подбор политических товарищей является недопустимым», - считает лидер УНП.

Он также констатировал, что УНП в настоящее время стала «в центре правой национальной патриотической политики». По его словам, Юлия ТИМОШЕНКО «предлагала огромные преференции», чтобы УНП вошла в ее блок.