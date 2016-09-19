Кабмин назначил нового замглавы МВД

Об этом говорится в распоряжении украинского правительства. «Назначить Ковальчук Татьяну Ивановну заместителем министра внутренних дел Украины», - сказано в документе.

Перед назначением на эту должность Ковальчук стояла во главе Департамента организационно-аппаратной работы МВД. Также до мая 2016 года она была директором Департамента обеспечения деятельности главы МВД.

Кроме того, как пишет РБК, новоиспеченная замглавы Министерства была советником Арсена Авакова в Харьковском благотворительном фонде «Ренессанс».

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Ковальчук окончила Киевский национальный университет им. Шевченко.

Как ранее сообщал УНИАН, 11 мая министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал, что Згуладзе приняла решение уйти с должности первого заместителя министра внутренних дел. Она будет продолжать реформу правоохранительной системы на должности руководителя специально созданной группы советников министра внутренних дел.