Заместитель главы АП Андрей Таранов погиб в последний день отпуска - Бирюков

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков, передает ТСН.

"Я вообще пока не представляю, кто теперь может его заменить. Он работал в различных силовых структурах в течение своей карьеры, он в этом вопросе был достаточно уникален своей универсальностью знаний, и как теперь, честно, не представляю. Он два года работал без отпусков, и в последнее время находил какие-то дни, хоть немного отдохнуть, и вот должен был с отпуска завтра выйти на работу", – сказал он.

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Андрей Таранов отвечал в Администрации президента за силовые вопросы. "На его плечах была большая часть напрочь невидимой стороны войны", - написал в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, что Таранов с самого начала был вовлечен в АТО на Донбассе, разрабатывал операции и сам принимал в них участие.

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"Безусловно, это уникальный человек, настоящий генерал, который на самом деле был вовлечен и в ситуации с самого начала войны на Донбассе. Фактически человек, который заходил в краматорский аэропорт, защищал краматорский аэропорт. Он не только разрабатывал операции, а принимал активное участие в реализации этих операций. Это человек, который присоединился к созданию сил специальных операций. Это человек, который на самом деле в трудное время для ВСУ, когда не было техники, с Запада доставлял технику для украинских Вооруженных сил ", - сказал Жебривский.

По словам главы Донецкой области, после выхода из отпуска Андрей Таранов должен был занять высокую должность. "После отпуска, насколько я знаю, он должен был занять довольно высокую должность, и на самом деле не будет хватать Андрея и в зоне АТО ", - отметил Жебривский.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Таранов погиб на Днепре в районе Гаванского моста в Киеве. По предварительным данным, водный мотоцикл чиновника врезался в какую-то преграду.