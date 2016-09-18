Тука предупредил организаторов "выборов" в Госдуму в оккупированном Крыму об их уголовном преследовании

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Среди международных организаций, насколько мне известно, присутствующих (наблюдателей) нет. Скажем так, из каких-то самодеятельных организаций, или гражданских организаций, - у меня такой информации сейчас просто нет", – сказал он.

Отвечая на вопрос, все ли возможное сделала Украина для того, чтобы "выборы" в Крыму не состоялись, Тука сказал: "Честно говоря, я думаю, да. Потому что физически препятствовать этому не ставили себе цель".

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"Мы предупредили тех людей, которые будут принимать участие в организации мероприятий на территории оккупированного Крыма про вероятность юридических последствий таких действий. Поскольку большинство людей, которые принимают участие в организации процедур и находятся там, - они граждане Украины. Мы будем инициировать перед некоторыми ведомствами Украины открытие уголовных дел", - сообщил чиновник.

Напомним, сегодня в России проходят выборы в Госдуму. При этом впервые они проходят и в оккупированном Россией Крыму, которая считает его своей составной частью. Из 450 депутатов 225 будут избраны по пропорциональной системе, при этом Крым также будет учтен при подсчете результатов и распределении мандатов. В свою очередь остальные 225 парламентариев должны быть избраны в одномандатных округах, 4 из которых находятся на оккупированной территории - 3 охватывают так называемую "Республику Крым", еще 1 - "город федерального значения Севастополь". Таким образом, большинство - 229 - депутатов Госдумы РФ будут избранными нелегитимно.