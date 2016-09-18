В России начались "скандальные" выборы в Госдуму



Об этом сообщает РБК.

В 21:00 мск (21:00 по Киеву) завершится голосование в самом западном регионе России - Калининградской области, после чего ЦИК начнет оглашать результаты голосования.

Читайте такжеПравоохранители не будут усиливать охрану посольства РФ в день запрещенных выборов в Госдуму

Парламентарии избираются по смешанной системе: 225 депутатов - по спискам политических партий, 225 - по одномандатным округам. Для прохода в думу партиям придется набрать больше пяти процентов голосов

В выборах имеют право принять 111 млн 600 тыс. граждан, проживающих на территории России и стоящих на консульском учете за рубежом.

В день выборов для российских избирателей откроется более 94 тыс. избирательных участков.

Читайте такжеЛавров пожаловался главе МИД Франции из-за "салюта" у российского посольства в Киеве

Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Госдуму РФ. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, оккупированного Россией весной 2014 года. РФ заявила о намерении открыть в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове четыре избирательных участка.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павла Климкина сообщить властям РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины. МИД Украины выразил протест по поводу намерений РФ провести выборы во временно оккупированных Автономной Республике Крым и Севастополе. Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России невозможно.

В свою очередь в Кремле заявили, что выборы в Госдуму в диппредставительствах РФ на территории Украины состоятся, поскольку украинская власть не может их запретить, однако должна обеспечить их безопасность. Вчера ночью группа неизвестных атаковала российское посольство в Киеве, запустив в здание петарды и салюты. Национальная полиция готова обеспечить правопорядок возле дипломатических учреждений России в Киеве и других городах Украины завтра, 18 сентября, во время голосования на выборах в Госдуму РФ.