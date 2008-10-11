Будет ли сегодня заседание ЦИК?

Пока еще неизвестно, состоится ли запланированное на сегодня заседание Центральной избирательной комиссии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, сейчас комиссия работает в режиме совещания.

В то же время в пресс-службе УНИАН подтвердили присутствие в здании Центризбиркома двух народных депутатов от БЮТ, но не сказали о том, что они блокируют работу комиссии.

«Единственное, что блокирует работу комиссии - это постановление суда», - отметили в пресс-службе ЦИК.

Как известно, сегодня в Украине должна была стартовать избирательная кампания по досрочным парламентским выборам и на официальном сайте ЦИК уже размещен Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 7 декабря 2008 года. Согласно этому плану, уже с сегодняшнего дня и по 27 октября включительно начинается выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины и другие мероприятия по обеспечению проведения выборов.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд города Киева по иску БЮТ приостановил действие указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

Суд также запретил ЦИК проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ заявила, что в связи с решением Окружного административного суда Киева о приостановке действия указа Президента о досрочных выборах избирательная кампания с сегодняшнего дня не начиналась.