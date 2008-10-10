БЮТ идет на выборы: с понедельника начнут работать все штабы

17:40, 10 октября 2008
Политика
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Информация от Ляшко

Народный депутат Олег ЛЯШКО заявляет, что с понедельника начнут работать все предвыборные штабы БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ЛЯШКО заявил сегодня журналистам после заседания фракции БЮТ.

«Мы идем на выборы, и с понедельника будут работать все штабы, они практически уже сформированы», - сказал он, подчеркнув, что депутаты уже намерены ехать в округа.

 

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