БЮТ идет на выборы: с понедельника начнут работать все штабы
17:40, 10 октября 2008Политика
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Информация от Ляшко
Народный депутат Олег ЛЯШКО заявляет, что с понедельника начнут работать все предвыборные штабы БЮТ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ЛЯШКО заявил сегодня журналистам после заседания фракции БЮТ.
«Мы идем на выборы, и с понедельника будут работать все штабы, они практически уже сформированы», - сказал он, подчеркнув, что депутаты уже намерены ехать в округа.
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