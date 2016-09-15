Посол США озвучила сценарий возвращения Крыма в состав Украины

Об этом рассказала в интервью "Европейской правде" новоназначенный посол США в Украине Мари Йованович.

Она подчеркнула, нет сомнений в том, что возвращение Крыма произойдет.

"Мы верим, что в конце концов Крым вернется в Украину. Но есть также очень правильный вопрос – когда?" - отметила посол.

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По мнению Йованович, возвращение Крыма может произойти подобным образом, как была восстановлена независимость балтийских стран после советской оккупации. Вместе с тем, она отметила, что этот процесс – длительный.

"Большинство на Западе видит этот процесс аналогичным к положительному примеру балтийских стран. В течение многих лет эти государства были в составе Советского союза, и США так и не признали их аннексию. В Вашингтоне все это время продолжали работу дипломатические миссии стран Балтии), и они снова вернули независимость", - подчеркнула она

"Пример балтийских стран важен тем, что он доказывает: если люди чувствуют себя сильными и имеют поддержку международного сообщества, то в конце концов история должна завершиться так, как положено", - добавила посол.

Как известно, независимость стран Балтии была восстановлена в период распада Советского союза, который аннексировал их после Второй мировой войны.