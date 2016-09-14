НАБУ заявляет, что расследование дела Авакова продолжается

Как сообщается на странице НАБУ в Facebook, Генеральная прокуратура Украины 2 июля внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения «о вероятных противоправных действиях (незаконном отчуждении земельного участка площадью 18,1465 га) со стороны должностных лиц Дергачевской районной государственной администрации Харьковской области и АО «Инвестор».

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Уголовное производство было зарегистрировано по заявлению исполнительного директора ОО «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Специализированной антикоррупционной прокуратурой 14 июля материалы этого производства были переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В НАБУ подчеркнули, что досудебное следствие по указанным фактам, в том числе и принятие решения о его завершении, относится к компетенции детективов Бюро. «Генеральная прокуратура, в соответствии с действующим законодательством, не может закрыть это дело. Сейчас досудебное расследование продолжается, о его результатах Национальное бюро проинформирует общественность дополнительно», - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, накануне генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ возбудила уголовное дело в отношении Авакова. "Я в день получаю (письма) от нескольких десятков людей, в том числе и от господина Шабунина, по письму которого также возбудил уголовное дело, вы не поверите на кого, на министра внутренних дел Авакова, потому что все одинаковы. Все обращения в ГПУ имеют одинаковый процессуальный статус", - заявил Луценко.

Сегодня первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук сообщил, что в заявлении Центра противодействия коррупции в отношении Авакова говорится о факте 15-летней давности о правомерности выделения земельного участка. "Нет уголовного производства в отношении Арсена Авакова. Есть решение суда на основании обращения Центра противодействия коррупции. Суд обязал Генпрокуратуру для проверки открыть уголовное производство, и в рамках подследственности дело направлено в Национальное антикоррупционное бюро, где после проверки будет закрыто за отсутствием состава преступления", - сказал Сторожук.