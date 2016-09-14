Климкин рассказал, при каких условиях возможна встреча в "нормандском формате"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместного брифинга с главами МИД Германии и Франции Франком-Вальтером Штайнмайером и Жан-Марком Эро сегодня на брифинге в Киеве.

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«Безопасность – это не только эффективное прекращение огня и не только дальнейшие шаги по разграничению. Безопасность – это стопроцентный контроль со стороны СММ ОБСЕ со стопроцентным доступом круглосуточно ко всей территории Донбасса, это возможность для СММ ОБСЕ контролировать и мониторить, что происходит вдоль участка украинско-российской границы, которая пока не находится под контролем Украины», - заявил он.

«Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы достичь прогресса в выполнении Минских договоренностей, чтобы заставить Россию их выполнять, нам нужно четкое видение последовательности шагов и одновременно гарантия их выполнения со стороны российской стороны. Прогресс в выполнении этой главной задачи должен привести нас к возможности встречи в «нормандском формате» на политическом уровне», - добавил министр.