В ГПУ рассказали, о чем шла речь в заявлении на Авакова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук.

Также он подчеркнул, что уголовного производства в отношении Авакова нет, а есть проверка по факту заявления.

Читайте такжеГПУ закроет дело против Авакова, но он является фигурантом дел НАБУ - пресс-секретарь Луценко

"Нет уголовного производства в отношении Арсена Авакова. Есть решение суда на основании обращения Центра противодействия коррупции. Суд обязал Генпрокуратуру для проверки открыть уголовное производство, и в рамках подследственности дело направлено в Национальное антикоррупционное бюро, где после проверки будет закрыто за отсутствием состава преступления", - сказал Сторожук.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Луценко заявил об открытии уголовного производства против Авакова после обращения председателя ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

Ранее Шабунин заявил, что Аваков не сообщил о конфликте интересов в расследовании в отношении народного депутата Игоря Котвицкого, которое ведет МВД, что и стало основанием для просьбы назначить служебное расследование в отношении чиновника.